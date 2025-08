La política nacional vive una ola de «adelgazamiento» de currículums tras tres dimisiones de cargos políticos que inflaron su formación académica

Avalancha de «adelgazamiento» de currículums de políticos tras tres dimisiones. Imagen de Europa Press

La política nacional está inmersa en una ola de «adelgazamiento» de currículums tras detectarse varios casos en los que responsables políticos han inflado su formación.

Se cuentan por decenas los casos, el más conocido hace dos semanas de la dimisión de la ahora ex diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, que falseó su currículum, admitiendo que no había finalizado sus estudios.

Tras ellas, otros cargos políticos, como el socialista José María Ángel, ex comisionado de la DANA, e Ignacio Higuero, exconsejero de Vox en Extremadura, también presentaron su dimisión por motivos similares.

Informa RTVC

¿Hay titulación mínima para ser político/a?

A pesar de que no existe una titulación mínima exigible para ser político, lo cierto es que mentir en el currículum puede llevar al fracaso a una carrera política fulgurante.

Si no hay falsificación de título, no hay responsabilidad jurídica. No obstante, mentir merma la credibilidad del responsable político y puede poner en una tesitura su carrera política.

Aunque se conocen tres dimisiones, las sospechas de ‘currículums inflados’ se repiten en decenas de representantes políticos y suceden en cascada las modificaciones de títulos a la baja en las webs oficiales. Por su parte, los principales partidos políticos han pedido a sus cargos revisar y «actualizar» sus currículums después de estas tres dimisiones.