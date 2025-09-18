Enmarcado en las Fiestas del Pino de Teror, el Festival reunió a agrupaciones folclóricas de todo el Archiélago

Este viernes 19 de septiembre, a las 23:30 horas, Televisión Canaria ofrece el espectáculo musical de la 33ª Edición del Festival Folclórico de Gran Canaria, que tuvo lugar en la Plaza de Sintes de Teror, en el marco de las Fiestas del Pino.

Con más de tres décadas de historia, se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario cultural de las islas, promoviendo la preservación y difusión del folclore canario.

En esta edición participaron agrupaciones destacadas del Archipiélago, como Los Trigales (Tenerife), la Parranda de Los Toledo (La Graciosa), Tejeguate (El Hierro) y el grupo Bejeque (Gran Canaria).

El festival rindió homenaje a la cantante y docente grancanaria María Isabel Torón Macario (Gran Canaria, 1944), cantante y docente con una extensa trayectoria en la enseñanza y difusión de las músicas clásicas y populares de Canarias.

Impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cultura y la Fundación Nanino Díaz Cutillas, el Festival Folclórico de Gran Canaria constituye un espacio privilegiado para la puesta en valor del patrimonio musical de raíz y del baile tradicional de Canarias, como para la difusión del trabajo que vienen realizando las distintas agrupaciones dedicadas al rescate del folclore en las islas