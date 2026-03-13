Darias ha destacado que la capital grancanaria vive “uno de los momentos más importantes de su transformación”

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes el primer Debate del Estado de la Ciudad, donde la alcaldesa, Carolina Darias, ha hecho balance de la acción del Gobierno durante el mandato y ha informado de acciones de futuro que se van a desarrollar en la ciudad.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La alcaldesa ha destacado que la capital grancanaria vive “uno de los momentos más importantes de su transformación”, con avances significativos en empleo, vivienda, servicios públicos, cultura y sostenibilidad que están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Imagen cedida Ayuntamiento Las Palmas.

Darias ha señalado que, de las medidas comprometidas con la ciudadanía, el Gobierno municipal ha cumplido con cerca del 70% de las mismas, impulsando una serie de procesos de transformación que abarcan desde la regeneración urbana y la construcción de vivienda pública hasta la mejora de la movilidad, la renaturalización de la ciudad o la modernización de la administración municipal.

Durante su intervención ante el Pleno municipal, la alcaldesa ha explicado que la acción del Gobierno se ha guiado por un objetivo central: mejorar la calidad de vida en la ciudad, tomando como referencia indicadores objetivos como el Índice de Calidad de Vida Urbana. “Hoy la ciudad está mejor y los vecinos y vecinas de esta ciudad están mejor atendidos en sus necesidades y disponen de más oportunidades”, ha aseverado.

Personas afiliadas

En el ámbito económico, la máxima responsable del Gobierno municipal puso en valor que la ciudad registra la mayor tasa de personas empleadas de la última década, con un 84,22% de ocupación, y la menor tasa de desempleo en diez años, situada en el 15,78%. Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza cifras récord, con cerca de 170.000 personas afiliadas.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha impulsado la construcción de 331 viviendas públicas en régimen de alquiler, 241 en Tamaraceite Sur y 27 en León y Castillo, a las que se suman 63 en El Secadero promovidas por el Cabildo de Gran Canaria, institución con la que además se prevé la construcción de otras 240 viviendas en la ciudad.

Distintos procesos

A estas actuaciones, se suman distintos procesos de rehabilitación y reposición de vivienda en barrios de la ciudad, entre ellos la rehabilitación de 819 viviendas en La Paterna y 328 en San José, así como nuevos proyectos previstos en Jinámar y La Isleta. Además, el Consistorio ha reforzado las ayudas municipales al alquiler, incrementadas en los presupuestos de 2026 para apoyar a las familias ante el aumento de los precios de la vivienda.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno municipal seguirá construyendo viviendas destinadas al alquiler asequible, además de continuar con la rehabilitación y reposición de viviendas. También pondrá en marcha el Observatorio Municipal de Vivienda y habilitará a Geursa como medio propio para la gestión del Parque Municipal de Vivienda.

Imagen cedida Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

A estas actuaciones se suman proyectos estratégicos como el Plan de Infraestructuras Verdes y Azules, que ya se ha iniciado y que permitirá la creación del corredor verde Tamaraceite–Ciudad Alta conectando siete barrios de la ciudad; el futuro Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, uno de los grandes proyectos de transformación urbana actualmente en desarrollo; o el Plan de Asfaltado municipal, que ya supera los 8 millones de euros de inversión en este mandato con actuaciones en más de un centenar de calles. Además, el Ayuntamiento ha impulsado la renovación del alumbrado público con la instalación de más de 3.000 luminarias LED en la ciudad, mejorando la eficiencia energética y la seguridad en los espacios públicos.

Servicios públicos

Darias también ha subrayado los avances logrados en higiene urbana, un ámbito en el que la inversión municipal ha pasado de 48,6 euros por habitante en 2016 a 78,9 euros en 2025, con el objetivo de superar los 90 euros por habitante una vez se adjudiquen los nuevos contratos de limpieza viaria y recogida de residuos.

Estas mejoras han permitido reforzar el servicio con 292 nuevas personas trabajadoras y 41 vehículos, además de aumentar la frecuencia de limpieza en los barrios. La alcaldesa ha avanzado que en las próximas semanas se licitará los nuevos contratos de recogida, dentro de un proceso que supondrá la mayor transformación del sistema de higiene urbana de la ciudad, con más medios humanos y técnicos y una mayor capacidad de respuesta en los barrios.