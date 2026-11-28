Tras la proyección que tuvo lugar este viernes en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), el mismo centro acogerá este sábado y domingo, a las 19:00 horas, dos nuevos pases de la película

El cineasta tinerfeño David Baute ha estrenado su última película, ‘Benigno’, con participación de Televisión Canaria, ante el público de su isla. En un acto que tuvo lugar este viernes 27 en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), el director intervino junto al protagonista, Benigno de León. Tras el pase de ayer, la película se volverá a exhibir este sábado 28 y el domingo 29, a las 19:00 horas.

La película, que se estrenó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Shanghái y que ha sido premiada con la Espiga Verde y una Mención Especial Alquimias en la Seminci de Valladolid, acompaña los últimos días de un hombre en su casa natal y reflexiona sobre la vejez, el legado familiar y el vínculo con la tierra.

David Baute, ante el cartel de ‘Benigno’. David Baute y Benigno de León, en el acto en el TEA.

«Es un retrato, igual hasta ciertamente costumbrista», explicó Baute en la presentación, «de la memoria de un tiempo seguramente que fue y que ya no es, pero que recupera la esencia de la casa como el nido, donde se guarda todo el pasado familiar, donde está la memoria, donde están los sueños y todas esas cosas que a veces no acabamos de encontrar en nuestras nuevas casas».

Con guión del propio David Baute y María Abenia Gracia, la película tiene una duración de 70 minutos. En su sinopsis, se lee: «Hay personas que pasan toda su vida en la misma casa, la casa natal donde descansa el pasado familiar. Benigno, a sus ochenta y ocho años aún duerme, come y sueña en el hogar que le vio nacer, el hogar que se enraíza a la tierra para elevarse al cielo. La casa se tiene sola, junto a Benigno y su tortuga Totó, entre el limbo de los recuerdos, el ritual de lo cotidiano y la espera del día final. Contiguo a la casa, su huerto, al que acude diariamente para acompañar a sus gallinas, y trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva ceremoniosamente».

Y continúa la sinopsis: «Benigno disfruta y sufre en soledad, pero está perdiendo su visión y se apresura en inventariar todos sus bienes y registrar los recuerdos familiares. En un diálogo consigo mismo, medita su testamento y le angustia el final de su casa. Ante este escenario, Benigno se da a la música como a un talismán, que lo transporta a un estado de conciencia y preparación ante lo que será el mayor de sus silencios, la imagen de su propia y última desaparición».

Una trayectoria de éxito

Con una trayectoria como director y productor centrada en el documental, la ficción y la animación, con fuerte presencia en festivales internacionales, David Baute (Garachico, 1974) ha realizado documentales como Ella(s) (2010), Milagros (2018) y Éxodo climático (2020). En 2024 estrenó su película de animación Mariposas negras en Annecy, que tuvo un amplio recorrido por festivales internacionales y recibió importantes reconocimientos como el Goya a mejor película de animación, el Premio Platino, además de otras distinciones como los premios Forqué, Gaudí y Quirino, y fue preseleccionada para los Óscar.

Como productor, también en 2024 presentó Sugar Island en Venecia y la llevó a otros festivales como BFI Londres, São Paulo y La Habana. Actualmente produce proyectos como Tres balas y Lejos cerca. También impulsa el cortometraje y nuevos talentos, produciendo obras como Ona, Circe, Gliese y Tsunami, además de proyectos de animación en curso como Carmen.