David Sánchez, a un paso de juicio tras la confirmación de procesamiento por parte de la Audiencia de Badajoz

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, está acusado de presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz

David Sánchez
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de acusados por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio. 

La Audiencia Provincial ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que confirma el procesamiento de Sánchez, así como el del expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal considera que existen indicios suficientes sobre «el presunto carácter delictivo» de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, a quien ahora corresponde ordenar la apertura de juicio oral.

