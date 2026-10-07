Rosa Dávila descarta la posibilidad de que se instalen peajes en las autopistas TF.1 y TF-5 aunque se haya incluido en el plan de movilidad sostenible

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha rechazado la posibilidad de implantar peajes en las autopistas TF-1 y TF-5. Etso, pese a figurar en el plan de movilidad sostenible. Ha recordado que también se recogía en el documento de avance del mismo elaborado durante el anterior mandato.

Autopista TF-1. Imagen de recurso

Decisión del mandato anterior

Dávila ha pedido este miércoles «poner las cosas en su sitio: esto no es una propuesta que haya planteado este Gobierno ni una decisión que hayamos adoptado nosotros. Es una posibilidad que ya estaba en el documento de avance de la etapa socialista y que no fue objeto de alegaciones para suprimirla».

En todo caso, ha sido tajante respecto a su posición: «no soy partidaria de poner peajes en las carreteras de Tenerife. No vamos a hacer pagar a los tinerfeños por desplazarse».

Según Dávila, «una cosa es que un documento de planificación estudie diferentes alternativas para el futuro y otra muy distinta que exista una decisión política para aplicarlas», como es el caso: «no existe ninguna decisión de este Gobierno para implantar un peaje en la TF-1 o en la TF-5», ha insistido.

Ofrecer alternativas reales

La prioridad, según la presidenta del Cabildo de Tenerife, debe ser «ofrecer alternativas reales al vehículo privado antes de plantear cualquier medida que pueda penalizar económicamente a la ciudadanía»

«No podemos pedirle a una persona que deje el coche si antes no le damos una guagua que funcione, una frecuencia adecuada, un carril BUS-VAO o una alternativa de transporte que le permita llegar a tiempo a su trabajo», ha esgrimido.

La estrategia del Cabildo, sostiene Dávila, debe centrarse en aumentar la capacidad y frecuencia del transporte público, mejorar TITSA, impulsar los carriles BUS-VAO, desarrollar aparcamientos disuasorios, facilitar la intermodalidad y ejecutar las infraestructuras necesarias para descongestionar las principales vías de Tenerife.

El plan de movilidad

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha incidido en que el plan de movilidad sostenible es una herramienta de planificación que analiza diferentes escenarios y posibilidades para afrontar los retos de movilidad de Tenerife, pero ha remarcado que ninguna de las alternativas contempladas supone por sí misma una decisión de implantación.

«Antes de plantear cualquier sistema de tarificación, tenemos que garantizar que la ciudadanía dispone de alternativas reales de movilidad. Nuestro trabajo está centrado en mejorar el transporte público, aumentar frecuencias y capacidad, impulsar los carriles BUS-VAO, favorecer la intermodalidad y mejorar las conexiones», ha redundado en lo expuesto por Rosa Dávila.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha pedido «rigor y responsabilidad» en el debate público sobre el plan de movilidad sostenible y ha reclamado que no se utilice un documento de planificación para generar la impresión de que existe una decisión tomada.