La presidenta del Cabildo de Tenerife cree que la aprobación de esta ley en el Congreso promoverá las obras del tren del Sur

Dávila valora la Ley de Movilidad Sostenible como un «paso decisivo» para los trenes de Tenerife. Fotografía: EP

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado positivamente la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible. Dávila considera que este hecho «es un paso decisivo» para que las obras del tren del sur de Tenerife se puedan licitar en 2028.

Respecto a los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria, la presidenta insular destacó que estos proyectos «se incorporan ahora a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado gracias a una enmienda de CC». Esto permitirá que los trenes cuenten con financiación por parte del Gobierno central.

Dávila afirmó que Canarias está «de enhorabuena» porque la nueva ley sella la gratuidad del transporte público terrestre, que ya dependerá de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del estado (PGE). La presidenta tinerfeña defendió que esto será un «paso estratégico» para fomentar el transporte colectivo y garantizar una movilidad sostenible en las islas.