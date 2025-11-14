ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dávila valora la Ley de Movilidad Sostenible como un «paso decisivo» para la construcción de los trenes

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La presidenta del Cabildo de Tenerife cree que la aprobación de esta ley en el Congreso promoverá las obras del tren del Sur

Dávila valora la Ley de Movilidad Sostenible como un paso decisivo para los trenes de Tenerife
Dávila valora la Ley de Movilidad Sostenible como un «paso decisivo» para los trenes de Tenerife. Fotografía: EP

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado positivamente la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible. Dávila considera que este hecho «es un paso decisivo» para que las obras del tren del sur de Tenerife se puedan licitar en 2028.

Respecto a los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria, la presidenta insular destacó que estos proyectos «se incorporan ahora a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado gracias a una enmienda de CC». Esto permitirá que los trenes cuenten con financiación por parte del Gobierno central.

Dávila afirmó que Canarias está «de enhorabuena» porque la nueva ley sella la gratuidad del transporte público terrestre, que ya dependerá de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del estado (PGE). La presidenta tinerfeña defendió que esto será un «paso estratégico» para fomentar el transporte colectivo y garantizar una movilidad sostenible en las islas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Detectan 63 casos de riesgo de diabetes en Tenerife en un mes de la Campaña de Prevención

Domínguez asegura que «la diversificación económica se empieza a conseguir»

Telde invita a acompañar a los mayores que viven solos esta Navidad

Bejo se pasa al cine con ‘El interiorista’, donde también canta su nuevo álbum

Canalink invertirá 70 millones de euros en mejorar la conectividad de Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025