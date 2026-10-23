El programa de La Radio Canaria abordará este sábado la producción de flores en las Islas, su comercialización internacional y los cuidados para conservarlas en el hogar

Proteas en Garafía / Fotografía de la XIX Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Proteas (IPA) en La Palma 2022

El programa ‘De Campo y Mar’ de La Radio Canaria, presentado por Clemente González, dedicará su entrega de este sábado 24 de octubre a las 11:05 horas, al sector de la flor cortada y la planta ornamental en Canarias. Coincidiendo con la proximidad del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, dos fechas en las que tradicionalmente aumenta la demanda de flores, el programa se acercará a una actividad con gran arraigo en las Islas, que ha sabido aprovechar las condiciones privilegiadas del Archipiélago para hacerse un hueco en los mercados internacionales.

A lo largo del programa, González hablará con agricultores y productores de rosas, gerberas y proteas para conocer de cerca su trabajo, los principales cultivos y los retos a los que se enfrenta el sector, que ha experimentado un importante creciemiento en las últimas décadas. Tanto es así, que la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan) participó recientemente en el Mercado de Flores de Dounan, en China, el mayor centro de comercio de flores frescas de Asia y el segundo más grande del mundo. De su participación hablará también el programa de La Radio Canaria con su presidente, Juan Daniel, y su gerente, Antonio López.

Uno de los asuntos que se tratarán será la recuperación del cultivo de proteas en La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, que ocasionó la pérdida de alrededor de un millón de varas de flor. Tras superar las consecuencias de la erupción, los productores palmeros han recuperado su actividad y exportan actualmente a mercados de los cinco continentes, al tiempo que trabajan en el desarrollo de nuevas variedades.

Pero las flores no solo tienen un importante valor económico. También forman parte de nuestra vida cotidiana, ya sea para decorar, felicitar, agradecer o expresar sentimientos. Por eso, ‘De Campo y Mar’ dedicará parte de su emisión a hablar de sus diferentes usos y ofrecerá consejos prácticos para conservar las flores cortadas durante más tiempo y cuidar las plantas ornamentales, tanto de interior como de exterior.

Además, los oyentes encontrarán recomendaciones para cultivar sus propias flores y plantas en patios, terrazas y jardines, desde los cuidados básicos hasta los aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de elegir qué plantar.