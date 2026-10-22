‘La Alpispa’ se sumerge este viernes en WOMEX 2026, el gran encuentro internacional de músicas del mundo

El programa de La Radio Canaria se emitirá de 11:00 a 13:00 horas desde la feria, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, con entrevistas a músicos, promotores culturales y representantes de la industria musical internacional

Cartel WOMEX 2026

El programa ‘La Alpispa’ de La Radio Canaria se sumerge este viernes 23 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas, en WOMEX 2026 Gran Canaria, el principal encuentro profesional de las músicas del mundo, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria hasta el próximo domingo 25 de octubre.

Conducido por Mercedes Martín y Eugenio González, el espacio ofrecerá una edición especial para conocer de cerca a los protagonistas de esta cita internacional, que reúne durante cinco días a más de 2.500 profesionales de unos 90 países.

Un recorrido por las músicas del mundo

A lo largo del programa, ‘La Alpispa’ conversará con artistas y profesionales del sector para descubrir las propuestas musicales que llegan a Gran Canaria desde distintos rincones del planeta.

Entre los invitados estará Miroca Paris, músico y cantante caboverdiano que durante once años acompañó a Cesária Évora y que ha compartido escenario con artistas internacionales como Sara Tavares, Cuca Roseta o Madonna.

El programa contará también con Braulio Pérez, coordinador del proyecto Canarias Suena, y Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, para abordar las oportunidades que supone la celebración de WOMEX para el sector musical del Archipiélago.

Los festivales internacionales tendrán igualmente su espacio en una tertulia con Javier Devia, del Festival Fiura de Colombia; Alfredo Casaj, de SulFest de Canadá; y Vitor Bello, del Festival Omaré de Galicia, que analizarán las particularidades de estos festivales.

Para profundizar en la trayectoria y los objetivos de WOMEX, el programa entrevistará a Antón Martín, productor ejecutivo de WOMEX 2026 Gran Canaria, y Frank Kalffs, director ejecutivo de WOMEX Internacional.

También participará Tina Wroblewski, promotora cultural colombiana afincada en Canadá, que hablará sobre las redes de colaboración entre profesionales de la música de diferentes continentes y las oportunidades que ofrecen encuentros como WOMEX para impulsar nuevos proyectos.

La edición especial concluirá con una entrevista musical al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que compartirá algunas de sus canciones favoritas y nos descubrirá qué música suena en su playlist.

Todo ello acompañado de una selección musical que permitirá a los oyentes acercarse a los sonidos de distintos países y descubrir algunas de las músicas y artistas que forman parte de WOMEX 2026.

Worlwide Musica Expo

WOMEX – Worldwide Music Expo – es un encuentro musical internacional que incluye una feria comercial, charlas, películas y conciertos de exhibición.

Cada octubre se dan cita más de 2.000 profesionales (entre ellos, 280 artistas) procedentes de 90 países, en una cita itinerante busca impulsar la industria musical mundial y favorecer el intercambio de proyectos y oportunidades de colaboración.

Además de su vertiente profesional, WOMEX ofrece una amplia programación abierta a la ciudadanía, con 50 conciertos, conferencias, mesas de debate y proyecciones en distintos espacios de la ciudad.