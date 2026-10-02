De la Barrera adelanta que Enzo Loiodice volverá a su posición natural como centrocampista

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha adelantado que Enzo Loiodice volverá a su posición natural, en el centro del campo

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha adelantado que Enzo Loiodice volverá a su posición natural, en el centro del campo, y ha exculpado al jugador francés de los goles encajados en Éibar (3-2), donde tuvo que jugar como lateral izquierdo por segunda semana consecutiva.

Rubén de la Barrera, entrenador de la UD Las Palmas

Ante las bajas de Iñaki González, sancionado, y Sergio Ruiz, lesionado, Loiodice regresará a su demarcación de centrocampista, por lo que el técnico gallego buscará otra opción para cubrir el flanco zurdo de la zaga ante el cuadro pucelano.

De la Barrera advierte de que el equipo blanquivioleta se maneja con una estructura diferente a la de anteriores rivales, ya que «acumula gente dentro y juega sin extremos puros», pese a lo cual, «amenaza el área» de otra manera.

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La UD Las Palmas quiere volver a la victoria tras dos derrotas consecutivas

Tras dos derrotas consecutivas y muchas dudas en el juego exhibido, especialmente en el balance defensivo, el técnico gallego está convencido de que su equipo reaccionará, y este partido en casa supone «un reto y un estímulo para reconectarnos con la mejor versión».

En ese sentido, cree que el rendimiento de la primera parte en el anterior encuentro como local, frente al Burgos, es el espejo en el que deben mirarse, aunque finalmente acabaron perdiendo la ventaja tras una mala segunda mitad (1-2).

«Llevamos una racha que no nos gusta y queremos iniciar un ciclo de victorias que nos ponga donde queremos estar. Veo al equipo preparado, dando pasos, y estoy convencido de que el domingo vamos a obtener un resultado positivo», augura el preparador coruñés.

Por otra parte, De la Barrera ha desmentido al guardameta del equipo amarillo, José Antonio Caro, quien el día anterior se había quejado públicamente de una falta de unión entre equipo y afición.

«Llevo poco tiempo aquí, pero lo de los pitos es un tema común a todas las aficiones, y no tengo tan claro que exista esa desconexión con la afición», ha subrayado el técnico gallego.

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