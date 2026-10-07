‘De la noche al día’ pone el foco en la protección a la infancia en Canarias

El matinal de La Radio Canaria dedicará este jueves 8 de octubre, de 08:00 a 09:00 horas, un monográfico sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en las islas

‘De la noche al día’, el programa matinal de La Radio Canaria que presenta Tomás Galván, dedicará este jueves 8 de octubre una hora de su emisión a analizar en profundidad la realidad del sistema de protección a la infancia en Canarias. Entre las 08:00 y las 09:00 horas, el espacio abordará el funcionamiento actual del sistema, los principales desafíos que afronta y las respuestas que se ofrecen a los niños, niñas y adolescentes que necesitan una medida de protección. Se podrá seguir en directo en las frecuencias habituales y en la app de La Radio Canaria.

Tomás Galván, presentador del programa ‘De la noche al día’, en La Radio Canaria.

El monográfico contará con Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, que ofrecerá la perspectiva de la administración autonómica sobre la situación actual del sistema y los retos que afronta el Archipiélago.

A este análisis se sumará Ana Barahona, directora del programa de acogimiento familiar en familia ajena de Aldeas Infantiles SOS, para profundizar en el papel del acogimiento familiar como medida de protección y en la necesidad de contar con hogares dispuestos a acompañar a menores que no pueden permanecer temporalmente con sus familias de origen.

La dimensión psicológica y educativa será abordada por Sonia Plasencia, doctora en Psicología y profesora de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna (ULL), que analizará las necesidades emocionales de los menores en situación de desprotección y el impacto que las distintas medidas pueden tener en su desarrollo.

El programa incorporará además la visión de Pilar Coello, presidenta de COPILE Canarias, para profundizar en los derechos de la infancia y en los desafíos que siguen presentes en el sistema de protección.

A las voces profesionales e institucionales se sumará la experiencia directa de Leticia Delgado y Francisco Amoraga, miembros de una familia acogedora, que compartirán en primera persona qué supone abrir las puertas de un hogar a un niño o una niña que necesita temporalmente un entorno familiar seguro.

Durante una hora, ‘De la noche al día’ ofrecerá una mirada amplia sobre la protección a la infancia en Canarias, combinando análisis, experiencia profesional y testimonios personales para acercar a la audiencia una realidad que afecta a algunos de los menores más vulnerables de las islas.