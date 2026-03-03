Jéssica de León: “El mercado alemán gasta por encima de la media”

La consejera de Turismo analiza en De La Noche Al Día la situación económica de Alemania y el papel estratégico de este mercado en la 60ª edición de la ITB Berlin.

De León: “El mercado alemán gasta por encima de la media” / Foto: La Radio Canaria.

La 60ª edición de la ITB ha comenzado en Berlín con la participación de 170 países y una previsión de asistencia de unas 100.000 personas. La feria internacional de turismo arranca este año marcada por la incertidumbre geopolítica derivada de la situación en Irán y sus posibles consecuencias económicas.

En este escenario, Canarias busca consolidar su posicionamiento en uno de sus principales mercados emisores.

Un mercado clave pese a la recesión

En declaraciones a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Jéssica de León reconoció que la coyuntura alemana «no atraviesa su mejor momento», con un aumento del paro y un contexto de recesión.

Además, señaló que para la temporada de verano «las plazas aéreas hacia Canarias descienden un 8%», mientras que para el invierno las cifras son positivas.

Pese a estas debilidades, la consejera insistió en la fortaleza del mercado alemán. “Los alemanes siguen viendo a Canarias como un destino a elegir, sobre todo en invierno”. Alemania es el segundo mercado en importancia para el Archipiélago y destaca, además, por su mayor gasto medio, que ronda «los 1.680 euros en el caso de quienes viajan con paquete turístico».

De León: “Los alemanes siguen viendo a Canarias como un destino a elegir» / Foto: La Radio Canaria.

Canarias, presente con un stand de 800 metros cuadrados

El Archipiélago acude a la ITB con un stand de más de 800 metros cuadrados, donde desde primera hora se suceden reuniones y encuentros entre profesionales del sector.

El objetivo es reforzar relaciones y afianzar un mercado considerado estratégico tanto por volumen de visitantes como por su capacidad de gasto y fidelidad, especialmente durante la temporada invernal.