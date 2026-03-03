Jéssica de León: “El mercado alemán gasta por encima de la media”

La consejera de Turismo analiza en De La Noche Al Día la situación económica de Alemania y el papel estratégico de este mercado en la 60ª edición de la ITB Berlin.
La 60ª edición de la ITB ha comenzado en Berlín con la participación de 170 países y una previsión de asistencia de unas 100.000 personas. La feria internacional de turismo arranca este año marcada por la incertidumbre geopolítica derivada de la situación en Irán y sus posibles consecuencias económicas.
En este escenario, Canarias busca consolidar su posicionamiento en uno de sus principales mercados emisores.
Un mercado clave pese a la recesión
En declaraciones a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Jéssica de León reconoció que la coyuntura alemana «no atraviesa su mejor momento», con un aumento del paro y un contexto de recesión.
Además, señaló que para la temporada de verano «las plazas aéreas hacia Canarias descienden un 8%», mientras que para el invierno las cifras son positivas.
Pese a estas debilidades, la consejera insistió en la fortaleza del mercado alemán. “Los alemanes siguen viendo a Canarias como un destino a elegir, sobre todo en invierno”. Alemania es el segundo mercado en importancia para el Archipiélago y destaca, además, por su mayor gasto medio, que ronda «los 1.680 euros en el caso de quienes viajan con paquete turístico».
Canarias, presente con un stand de 800 metros cuadrados
El Archipiélago acude a la ITB con un stand de más de 800 metros cuadrados, donde desde primera hora se suceden reuniones y encuentros entre profesionales del sector.
El objetivo es reforzar relaciones y afianzar un mercado considerado estratégico tanto por volumen de visitantes como por su capacidad de gasto y fidelidad, especialmente durante la temporada invernal.