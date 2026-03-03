Canarias está presente en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la ITB de Berlín. Dos millones y medio de turistas alemanes viajan cada año a las islas

Abre las puertas de la Feria Internacional de Turismo de Berlín. Un año más Canarias está presente para mantener este mercado turístico en las islas, el segundo que más visita el Archipiélago. Amantes de la naturaleza y la gastronomía, el turista alemán encuentra en Canarias un destino atractivo que ya el año pasado visitaron dos millones y medio de alemanes.

Canarias está presente en la ITB de Berlín. Profesionales de RTVC se han desplazado hasta allí para contar todos los detalles de una de las ferias turísticas más importantes del mundo. / RTVC / Ana Tristán

Mercado conservador

Canarias acude para afianzar su relación con el turismo alemán. La consejera de Turismo, Jessica de León, en su primera intervención en La Radio Canaria en el programa ‘De la noche al día‘ se ha referido a las debilidades y fortalezas de este mercado, el segundo más importante del mundo. Entre sus debilidades está que es un mercado conservador, ante cualquier movimiento internacional suspende sus vacaciones.

El sector turístico de las islas está muy pendiente de todo lo que ocurre en el conflicto en Oriente Medio para poder valorar las incidencias que podría dejar en el mercado turístico de Canarias.

60 años de la ITB de Berlín

Zona de trabajo en la ITB / RTVC / Ana Tristán Stand de Canarias / RTVC / Ana Tristán

Isaac Tacoronte presentador BDC en ITB / RTVC / Ana Tristán El programa ‘De la noche al día’ con Estíbaliz Pérez / RTVC / Ana Tristán