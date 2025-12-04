El vicepresidente del Gobierno de Canarias denunció esta situación en una entrevista en Radio Sintonía

Jessica de León (PP), consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, sufrió ataques con piedras contra su casa y su coche y todo tipo de amenazas e insultos en redes sociales durante la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional, que se aprobó el pasado 12 de noviembre.

De León sufrió pedradas e insultos en su casa durante la tramitación de la ley de vivienda vacacional. Archivo RTVC

Esta situación la denunció en una entrevista en Radio Sintonía el vicepresidente de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, quien alertó, incluso, de que algunos mensajes en redes sociales llaman a «quemar viva» a De León.

«No le gusta que lo cuente, pero me da igual, esto tengo que denunciarlo», aseguró Domínguez en alusión a las amenazas que ha sufrido su compañera, que él liga a la controversia que se generó en torno a su apuesta por regular el negocio de la vivienda vacacional en las islas.

La propia consejera denunció estos hechos ante la Policía y se encuentran sujetos a investigación.

Apoyo desde los partidos

La Ley de Vivienda Vacacional ha sido la principal apuesta de Jéssica de León en esta primera mitad de legislatura y ha generado gran polémica en ambas partes: entre aquellos que creen que llega tarde y ha producido un “efecto llamada” y entre quienes la ven como un ataque al sector.

La asociación ASCAV, patronal de este negocio en Canarias, se encuentra entre estos últimos y sostiene que su aplicación va a expulsar del mercado a una mayoría de viviendas vacacionales en las islas.

Por otro lado, dirigentes políticos de todos los bandos han expresado su apoyo a la consejera tras conocerse estos hechos, empezando por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para quien «son inadmisibles».

«La discrepancia con una responsable pública no puede derivar en actos que vulneren nuestra convivencia. Mucho ánimo para la consejera Jéssica de León. Confío en que se pueda esclarecer lo sucedido y desde el Gobierno de Canarias nos reafirmamos en nuestro compromiso con el respeto y el diálogo», escribió Clavijo en la red social X.

Ángel Victor Torres, ministro de Política Territorial, expresó también su apoyo: «Las discrepancias en política son legítimas, la violencia nunca. Condenamos estos hechos, rotundamente. Es inaceptable».

Lo mismo hizo el PSOE de Canarias como organización y algunos dirigentes destacados del partido, como su diputada Nira Fierro y el alcalde de La Laguna (Tenerife), Luis Yeray Gutiérrez.

Desde Nueva Canarias, la diputada por Fuerteventura Natalia Santana subrayó que su partido condena este tipo de actos: «Todo nuestro apoyo a Jéssica de León, tanto en política como en la vida la violencia nunca será el camino».