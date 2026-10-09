De «Ninotchka» a James Bond, una familia tinerfeña dona casi 800 programas de mano de cine

La Fundación Canaria Cine+Cómics recibirá el próximo 23 de octubre una colección que incluye programas de películas como ‘Ninotchka’, ‘Bienvenido, Mister Marshall’ y ‘Al servicio secreto de Su Majestad’

Una familia tinerfeña donará 779 programas de mano de películas a la Fundación Canaria Cine+Cómics. La colección reúne ejemplares de distintas épocas del cine. Entre ellos figuran títulos como ‘Ninotchka’, protagonizada por Greta Garbo, ‘Bienvenido, Mister Marshall’ y ‘Al servicio secreto de Su Majestad’, de la saga James Bond.

Cartel del acto de doncaición de los programas de cine a la Fundación Canaria Cine+Cómics

La entrega tendrá lugar el próximo 23 de octubre. La Fundación garantizará la conservación de estos documentos y facilitará su acceso al público. El objetivo es preservar una parte de la historia del cine y de sus antiguas formas de promoción.

Una colección que comenzó con los abuelos

La historia de estos programas comenzó con los abuelos maternos de Alberto Delgado. Ambos tenían la costumbre de guardar los impresos que los cines entregaban a los espectadores antes de las proyecciones.

«Esto comienza con mis abuelos maternos pero no como colección, sino por esas cosas de que iban al cine y les daban un programa», explica Delgado.

Con el paso de los años, los ejemplares pasaron de una generación a otra. Alberto Delgado heredó la colección y posteriormente la entregó a su hijo, León Delgado Simoês. Este último formalizará la donación a la Fundación Canaria Cine+Cómics.

Alberto Delgado, que cumplirá 68 años en diciembre, creció en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Durante su infancia comenzó a frecuentar las salas de cine y a interesarse por aquellos pequeños impresos.

También coleccionaba álbumes de estampas de Vida y Color y cromos del Mundial de Fútbol de 1974. Sin embargo, los programas cinematográficos terminaron convirtiéndose en una de sus principales aficiones.

«Si había programas, cogía uno y, si no, me dedicaba a recorrer los cines hasta que los conseguía», recuerda.

De Greta Garbo a James Bond

La colección incluye programas de películas que marcaron distintas etapas de la historia del cine. Uno de los ejemplares más antiguos corresponde a Ninotchka, película protagonizada por Greta Garbo. La producción original data de 1939 y llegó a los cines españoles en 1941.

También hay programas de películas mexicanas que podrían ser anteriores a esa fecha.

Otro de los ejemplares destacados corresponde a Bienvenido, Mister Marshall, la célebre película de Luis García Berlanga. La colección conserva tanto el programa habitual como una edición especial. Esta última tuvo una tirada muy limitada y ya resultaba especialmente difícil de encontrar en 1953.

Entre las piezas también figuran programas de Al servicio secreto de Su Majestad, de James Bond, y El libro de la selva. De esta última película destaca una edición con formato de pequeño libro. Al abrirlo, despliega imágenes de la selva y de algunos de sus personajes.

Recuerdos de los antiguos cines de Tenerife

Algunos programas también conservan recuerdos personales de Alberto Delgado. Es el caso de El nadador, película de 1968 protagonizada por Burt Lancaster.

Delgado vio esta producción en el antiguo cine Greco de Santa Cruz de Tenerife. La sala todavía mantenía entonces su identidad original. Posteriormente se convirtió en un multicine y finalmente desapareció.

Cada ejemplar representa una experiencia o una etapa de su vida. Por eso, Delgado reconoce la dificultad de elegir uno como el más especial.

Durante décadas, los 779 programas permanecieron guardados en una caja metálica de bombones. Este recipiente permitió conservar los documentos hasta la actualidad.

Un patrimonio que refleja la historia del cine

La Fundación Canaria Cine+Cómics destaca el valor cultural de la colección. Los programas permiten conocer las películas de cada época, pero también las estrategias publicitarias de las salas y la evolución del diseño gráfico.

Además, estos documentos muestran cómo era la relación del público con el cine antes de la llegada de internet y de las nuevas formas de promoción audiovisual.

Para Alberto Delgado, su importancia va más allá del valor económico que puedan alcanzar entre los coleccionistas. Los programas constituyen un testimonio de la historia cinematográfica y de los hábitos culturales de varias generaciones.

La donación del próximo 23 de octubre permitirá conservar este legado familiar y ponerlo al alcance del público.