La película, que cuenta con participación de RTVC, se exhibirá este domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, así como el martes 1 de diciembre, a las 21:00 horas, en el cine Artesiete del centro comercial Las Terrazas

El largometraje documental ‘Subitus’, codirigido por Chus Barrera y Pablo Barrio, actual director de Imagen y Realización de Radiotelevisión Canaria, se exhibirá este este domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, así como el martes 1 de diciembre, en los tres casos a las 21:00 horas, en el cine Artesiete del centro comercial Las Terrazas, en el municipio grancanario de Telde. Estas tres funciones se presentan como un avance al estreno oficial que tendrá lugar próximamente en las islas.

Este trabajo audiovisual de 94 minutos de duración cuenta con la participación de Televisión Pública de Canarias y está producido por Mediareport Producciones Audiovisuales, con la colaboración de Ailalelo Producións. El documental reconstruye una investigación médica y familiar ocurrida en Gran Canaria a partir del fallecimiento repentino, en extrañas circunstancias, de una joven cuya autopsia no logró determinar una causa concreta. Ante la falta de respuestas, su tío político, Carmelo, un profesor de secundaria, decide emprender una búsqueda personal que acabará conectando a distintas generaciones de una misma familia marcadas por episodios de muerte súbita.

Una carrera contrarreloj entre la tenacidad familiar y la investigación genética

Lo que comienza como una sospecha individual se transforma en una carrera contrarreloj junto al cardiólogo Fernando Wangüemert y el equipo de genetistas catalanes Josep y Pedro Brugada.

A lo largo del metraje, ‘Subitus’ relata cómo la unión entre la perseverancia de los afectados y la excelencia médica permitió desentrañar el origen genético de una patología hereditaria que llegó a afectar a decenas de jóvenes en Canarias, impulsando la búsqueda de respuestas y medidas preventivas desde la sanidad pública.

El equipo técnico y creativo del largometraje cuenta con la producción ejecutiva de Arturo Lezcano, Mario López Sanclemente y Nacho Carretero, mientras que el guión está firmado por Marcos Nine, Arturo Lezcano, Chus Barrera y Pablo Barrio. La dirección de fotografía corre a cargo de Juanmi Márquez, el montaje es obra de Juanse Suárez y la locución cuenta con la voz de Juan Bosco. Con su participación en este proyecto, RTVC reafirma su apoyo al sector audiovisual del archipiélago y a la producción de documentales de interés social y divulgativo vinculados a la realidad de las islas.