Televisión Canaria firma uno de los mejores sábados de la temporada con una noche temática dedicada al cantautor grancanario

Televisión Canaria se convirtió este sábado 28 de noviembre en líder del prime time con la programación especial dedicada a Braulio. El homenaje de la cadena pública a uno de los artistas más internacionales del Archipiélago obtuvo una excelente respuesta de la audiencia, que permitió a Televisión Canaria firmar uno de los mejores sábados de la actual temporada.

La segunda entrega del documental ‘Braulio. El regreso’ lideró la noche en Canarias con un 17,3 % de cuota de pantalla, 74.000 espectadores de media y 105.000 espectadores acumulados. El primer capítulo también lideró su franja de emisión, con un 14,8 % de cuota.

El respaldo de la audiencia se mantuvo durante toda la velada, que tuvo su broche de oro con el concierto ‘Canarias canta a Braulio. Ocho décadas’, enmarcado en la producción ‘Braulio, sobran las palabras’, que alcanzó un 14,3 % de cuota de pantalla.

El administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, expresó su satisfacción por los resultados de audiencia. «Una cuota por encima del 17 % y el liderazgo del prime time demuestran la tremenda acogida que el público de las Islas le ha dado a este especial. Es la prueba de que los canarios valoran y respaldan una televisión pública comprometida con nuestras señas de identidad, con nuestra cultura y con nuestra historia», afirmó.

Toledo destacó también el significado de este proyecto para la cadena pública. «Este especial es un acto de justicia con Braulio, probablemente el mejor compositor de balada y música romántica que ha dado nuestra tierra. Era una deuda que Televisión Canaria tenía con él, y que yo personalmente quise saldar», señaló.

El administrador general recordó cómo surgió el proyecto hace un año y las reticencias iniciales del artista. «Él quería que fuera una entrevista póstuma, pero yo me empeñé en que no fuera así: los canarios tenían que conocer la vida de Braulio ahora, contada por él mismo».

Asimismo, Toledo agradeció al cantautor su generosidad al abrir las puertas de su casa y mostrar su faceta más íntima, y felicitó a Ramón Rodríguez y a Cyrano Producciones por la sensibilidad con la que abordaron el proyecto. «Esto es televisión pública de calidad, contenidos cuidados, con alma y corazón, que nos hablan de quiénes somos y que la audiencia reconoce y premia», subrayó.

El éxito de audiencia del especial culminó una semana especialmente significativa para Radiotelevisión Canaria, tras la recogida del Premio Ondas al mejor contenido de cercanía por ‘Identidades’.

«No podíamos terminar mejor una semana en la que hemos recogido el Premio Ondas al mejor contenido de cercanía por “Identidades”. Creo que estos dos éxitos responden al mismo compromiso de hacer una televisión más nuestra que nunca», concluyó Toledo.

Un retrato inédito de Braulio

Producido por Cyrano Producciones y rodado en la finca del artista en Santa Cristina, en Santa María de Guía, ‘Braulio. El regreso’ ofrece un recorrido por la vida y la trayectoria artística del cantautor a través de conversaciones íntimas, recuerdos personales y encuentros musicales.

Acompañado por Mayer Trujillo, Eloísa González, Santiago Gil y Juan García Luján, Braulio repasa su infancia, su trayectoria internacional, el origen de algunas de sus canciones más emblemáticas y su profundo vínculo con Canarias, en una producción que descubre la dimensión más humana y personal del artista.

La programación especial se completó con el concierto homenaje celebrado en el Teatro Auditorio de Agüimes con motivo de su 80 cumpleaños, en el que participaron artistas y agrupaciones como Los Sabandeños, Los Gofiones, Cristina Ramos, Germán López y Benito Cabrera. El especial ‘Braulio. El regreso’ ya se puede disfrutar íntegramente en Canarias Play, la plataforma de contenidos bajo demanda de Televisión Canaria, que permite revivir las dos entregas de este homenaje al cantautor grancanario y descubrir, a través de su propio relato, la faceta más íntima y personal de uno de los grandes referentes de la música de las Islas.