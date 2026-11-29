La popular ‘Supernanny’ ejercerá de madrina del programa de Televisión Canaria y contará su experiencia en la modificación de conductas en menores, este lunes 30 de noviembre, a las 22:30 horas

El programa ‘Gente Maravillosa’, de Televisión Canaria, aborda los riesgos y las consecuencias del consumo y abuso de contenidos sexuales por parte de los más jóvenes en su entrega de este lunes 30 de noviembre, a partir de las 22:30 horas.

En esta ocasión, el espacio que conduce Eloísa González contará con Rocío Ramos, conocida como ‘Supernanny’, como madrina del programa. Reputada psicóloga, educadora y ponente, Rocío trabaja con menores desde el inicio de su carrera y aboga por un mayor diálogo y supervisión de los padres durante el despertar sexual de sus hijos.

Rocío Ramos se hizo un referente educativo en España gracias al programa de televisión ‘Supernanny’, donde durante varias temporadas ayudaba a familias con pautas de modificación de conducta basadas en la psicología cognitivo-conductual. Además, es autora de varios libros sobre educación infantil y crianza, como ‘Manual de Supernanny’ y ‘Niños desobedientes, padres desesperados’.

Durante la emisión, la trabajadora social y especialista en educación sexual, Idaira Alemán, compartirá su experiencia en talleres y charlas con jóvenes, ofreciendo un testimonio profundamente realista y actual sobre los retos y dificultades que implica un desarrollo incorrecto de las relaciones afectivo-sexuales.

Rocío Ramos junto a Eloísa González. Una imagen del programa ‘Gente Maravillosa’, con Rocío Ramos como madrina.

Una complicada situación de pareja, en la cámara oculta

El programa incluirá además la habitual cámara oculta que, en esta ocasión, mostrará cómo reaccionan los canarios ante una complicada situación de pareja mucho más común de lo que parece, poniendo a prueba los habituales prejuicios y reforzando la importancia de la empatía y la comprensión en la vida diaria.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, acompañando un debate que promete ser emocionante, cercano y necesario.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, que pone en valor a las personas y familias que hacen de Canarias un territorio más inclusivo y humano.