Debate sobre el marco financiero europeo en el Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá este viernes, a las 10:30 h, en el pleno extraordinario del Parlamento de Canarias en el que defenderá la Comunicación del Gobierno sobre los objetivos y prioridades del Ejecutivo en relación a la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034.