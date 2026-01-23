Debate sobre el marco financiero europeo en el Parlamento de Canarias.

ES NOTICIA

Debate sobre el marco financiero europeo este viernes en el Parlamento de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defenderá los objetivos y prioridades del Ejecutivo en relación a la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034

El pleno del Parlamento de Canarias debate este viernes una comunicación del Gobierno autonómico sobre la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá este viernes, a las 10:30 h, en el pleno extraordinario del Parlamento de Canarias en el que defenderá la Comunicación del Gobierno sobre los objetivos y prioridades del Ejecutivo en relación a la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034.

