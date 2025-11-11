ES NOTICIA

El juez Peinado pasa al domingo la declaración de la alto cargo de Moncloa investigada en el caso de Begoña Gómez

El juez Peinado también cambia la fecha y cita a declarar el próximo domingo a tres testigos implicados en la investigación

El magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha trasladado al próximo domingo la declaración de la alto cargo de Presidencia del Gobierno que ha imputado recientemente en la causa. También ha pospuesto las citaciones de tres testigos que estaban previstas para este miércoles.

El magistrado acepta la petición de traslado del abogado de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez investigada en la causa, de cambiar la declaración debido a que tiene otra citación este miércoles. La nueva fecha fijada por el juez Peinado es el día 16 de noviembre a las 17:30 horas.

Se pospone así la declaración de la actual secretaria general de la Presidencia, Judit González Pedraz. Está citada como investigada por presunta malversación en relación con el nombramiento y el desempeño de funciones de la asesora de Gómez.

Tres testigos, citados también el domingo

El juez Peinado también cambia de fecha las declaraciones como testigos del exvicerrector en la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio; del presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar Silvela, y del responsable institucional de Google, Miguel Escassi. A las mencionadas declaraciones, Peinado también cita a declarar como testigos el próximo 28 de noviembre a varias personas responsables de la Universidad Complutense de Madrid.

En el mismo escrito, el magistrado acepta que Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tengan que acudir personalmente a presentar sus pasaportes al juzgado. En su lugar, la Policía se encargará de realizar este trámite.

Además de a Judit González Pedraz, secretaria General de la Presidencia, el juez también investiga a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por cinco presuntos delitos.

Peinado investiga en esta causa si Begoña Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. También indaga en su labor en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), o si empleó a su asesora para actividades privadas.

