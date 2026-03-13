Torres también reprochó al Gobierno de Canarias no haber sido capaz de reducir la brecha de la pobreza en Canarias

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, reprochó este viernes al Gobierno de Canarias no haber sido capaz de reducir la brecha de la pobreza en Canarias.

También hizo un balance del Debate de la Nacionalidad Canaria de esta semana y atribuyó al Ejecutivo un triunfalismo que no concuerda con la situación del archipiélago.

Informa. RTVC.

«No creo que los canarios que siguieron el debate estén contentos de la política del actual gobierno«, así lo reiteró el actual Ministro.

Secretario General del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres.

«Cada gobierno autónomo asuma sus competencias, para entre todos, ayudar y abaratar la cesta de la compra«. Palabras que utilizó para referirse a la solicitud de la conferencia de presidentes por la guerra.