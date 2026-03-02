El delantero canterano Fran Sabina renueva con el Tenerife hasta 2028

Tras demostrar su olfato goleador, el delantero palmero, Fran Sabina, amplía su contrato con el CD Tenerife hasta el día 30 de junio de 2028

El CD Tenerife ha anunciado este lunes la renovación del delantero canterano Fran Sabina hasta el próximo 30 de junio de 2028.

El goleador palmero, de 22 años, se ha formado en la cantera blanquiazul desde temprana edad y esta temporada es asiduo a las convocatorias del primer equipo blanquiazul, a las órdenes de Álvaro Cervera, en el grupo 1 de Primera Federación.

Además, el delantero isleño refuerza de manera puntual al Tenerife B en el grupo 5 de Segunda Federación, como hizo este pasado domingo en la victoria a domicilio ante el Rayo Vallecano B (1-4), tras no participar con el primer equipo el pasado viernes frente al Real Avilés Industrial.

Fran Sabina ha disputado once partidos con el primer equipo en la presente temporada, y marcó un gol en la Copa del Rey frente a la RSD Alcalá (0-4).

El Tenerife apuesta por la continuidad

Una vez finalizado el mercado de invierno, el pasado 2 de febrero, el Tenerife ha emprendido una política de renovaciones en su plantilla.

Así, en las últimas semanas ha comunicado también la ampliación de los contratos de los centrocampistas Fabricio Assis y Alberto Ulloa, asimismo hasta el 30 de junio de 2028.

En junio del año pasado el club también anunció la renovación del lateral derecho César Álvarez, otro de los futbolistas de la cantera blanquiazul con mayor proyección, y con esa misma fecha de finalización de contrato.