Denuncia una agresión racista en una guagua de Tenerife

Redacción RTVC
El afectado denuncia que un hombre comenzó a increparle mientras intentaba subir a la guagua y no recibió ayuda de nadie

Yunus Diop, exjugador del club deportivo Tenerife, denuncia que el pasado mes de agosto sufrió una grave agresión racista en una guagua de Tenerife. Yunus llegaba hace 20 años en una patera a las Islas.

Denuncia una agresión racista en una guagua de Tenerife. Yunus Diop, el afectado por una agresión racista en una guagua de Titsa. RTVC.
La agresión se producía en una línea que conectaba La Orotava con la estación de La Laguna, sobre las 23:00 horas.

Según explica, un hombre en la guagua comenzó a increparle al intentar subir. «Me decía que me fuese a mi país, que era un asco, que era más canario que yo«, relató. Asimismo, explicó que nadie frenó esa situación ni le ayudó.

24 días sin respuesta

«El pasajero tenía que dejarme pasar y el chofer le tenía que decir, déjale pasar para que se siente en su sitio. Fue todo lo contrario. El chofer le daba mucha bola al pasajero y el pasajero se creció de tal manera a llegar a insultarme sin derecho a nada», explicó.

Tras 24 días de esta agresión, Yunus sigue sin respuesta, aunque se muestra confiado. Afirma que en las Islas le han abierto las puertas con los brazos abiertos. «Tengo ese sentimiento hacia Canarias y por eso me puedo sentir mal», destacó.

Por su parte, TITSA declara que existe un protocolo de actuación para este tipo de situaciones siempre que el conductor tenga constancia.

