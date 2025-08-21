Los denunciantes aportan nuevas pruebas sobre irregularidades urbanísticas y piden la paralización inmediata de las obras en El Puertito de Adeje

Vídeo RTVC.

Colectivos ecologistas y sociales de Tenerife presentaron este jueves, 21 de agosto, en el Juzgado de Instrucción nº3 de Arona, una ampliación de la denuncia contra el Ayuntamiento de Arona y los promotores del proyecto Cuna del Alma, en Adeje. La acción se suma a la ya registrada el pasado 24 de julio e incluye nuevos documentos y pruebas inéditas.

El Tagoror Permanente de Cuna del Alma, que agrupa a varios colectivos, critica que el Cabildo de Tenerife haya rechazado paralizar las obras, lo que consideran un alineamiento institucional con los intereses de los promotores. Subrayan que, pese a ello, la oposición ciudadana continuará activa.

Los representantes de los colectivos presentaron la ampliación de la denuncia este jueves en el Juzgado de Instrucción 3 de Arona

La ampliación de la denuncia se centra en tres aspectos principales

La denuncia ampliada se centra en tres aspectos principales: una Junta de Compensación sin validez legal, que habría actuado antes de contar con la aprobación del pleno municipal; el acoso a la familia Galindo, propietaria de parte de la nave histórica de empaquetado de tomates, catalogada como Patrimonio Industrial y cuya demolición está prohibida y la ejecución de obras ilegales en zona de servidumbre de protección costera, sin autorización de la Dirección General de Costas, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

Los colectivos denuncian una estrategia de “hechos consumados” por parte de la promotora y han solicitado al Juzgado la paralización cautelar inmediata de las obras. Además, anuncian que llevarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid por la gravedad y alcance político de los hechos.

“Estamos ante un cúmulo de irregularidades urbanísticas, ambientales y patrimoniales. No es un proyecto turístico, es un atropello al territorio canario”, señalan. Asimismo, convocan a la ciudadanía a una manifestación el viernes 29 de agosto, a las 11:30 horas, desde la Avenida Playa Paraíso hasta El Puertito de Adeje.