El hombre fue sorprendido en la playa de Punta Larga con cinco ejemplares inmaduros y sin licencia de pesca

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Candelaria intervinieron cinco piezas de pulpo capturadas de forma ilegal en la Playa de Punta Larga, en el municipio tinerfeño de Candelaria. Cada ejemplar pesaba menos de un kilogramo, por lo que no había alcanzado el tamaño de madurez exigido por la normativa.

Pulpos intervenidos por la Guardia Civil en Candelaria | Guardia Civil

Riesgo para el desarrollo de la especie

Las autoridades recordaron que la captura de ejemplares inmaduros pone en peligro la sostenibilidad del recurso marino, ya que impide su reproducción natural y afecta al equilibrio ecológico. Los agentes actuaron al detectar la pesca en una zona prohibida y sin la licencia preceptiva, a plena luz del día y ante numerosos bañistas.

Posibles sanciones económicas

El infractor fue denunciado por cuatro infracciones administrativas según la Ley 17/2003, de Pesca de Canarias. Dicha normativa establece multas que van desde los 60 hasta los 300.000 euros, dependiendo de la gravedad: leves (60 a 300 €), graves (301 a 60.000 €) o muy graves (60.001 a 300.000 €).

La Guardia Civil mantiene operativos de vigilancia en las costas para garantizar el cumplimiento de la legislación pesquera y proteger los recursos naturales del archipiélago. Con este tipo de actuaciones, se busca frenar la pesca furtiva y preservar la biodiversidad marina de Canarias.