El ayuntamiento de La Laguna alega que están actuando según la ley y en la actualidad existen medio millar de nichos que tienen el contrato vencido

Informa: Cristina Flores /Adrián Gil-Roldán.

En el municipio de La Laguna se ha levantado una polémica con respecto a varias exhumaciones en el cementerio municipal. Según el ayuntamiento, existen unos 500 nichos a los que les ha caducado el contrato.

Cementerio municipal en La Laguna. Imagen de Archivo.

Las familias adjudicatarias han sido avisadas, según la corporación, para que regularicen este contrato. Por su parte, el Partido Popular ha denunciado que esas familias no han recibido notificación del ayuntamiento, y se están «realizando exhumaciones sin que tengan información al respecto».

Contratos de alquiler

Según la normativa local, los nichos se pueden alquilar por un periodo de cinco años, prorrogable a siete. Actualmente, la concejala de Cementerios del gobierno municipal, Cristina Ledesma, ha asegurado que se han enviado notificaciones a las familias con respecto a estas actuaciones.

El traslado de los restos se desarrolla porque faltan espacio para los sepulcros. Por esta razón, la corporación local han planteado estas exhumaciones, afirman, que muchos han superado el tiempo estipulado. Las actuales exhumaciones corresponden a los que han superado ese tiempo desde el año 2000.

Los nichos que superan los siete años sin que las familias actualicen el contrato de alquiler pasarán a una fosa común.

Desde la oposición, Juan Antonio Molina, portavoz del PP en La Laguna, reclama que se paralicen las exhumaciones hasta que se asegure que aclare públicamente lo que ha sucedido.