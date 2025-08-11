Denuncian «poblados» de caravanas en Arona

El PSOE en el municipio denuncia que muchos trabajadores del turismo están recurriendo a las caravanas para vivir y que esto ha hecho proliferar la «ocupación masiva» de zonas públicas

El Grupo Municipal Socialista de Arona denuncia la ocupación de solares, descampados y zonas de costa por caravanas y autocaravanas sin regulación ni servicios en el municipio. Aseguran que han proliferado debido a la imposibilidad de muchos trabajadores de conseguir vivienda en el sur de Tenerife. Esto explicaría, señalan, que en lugares como Los Cristianos o Playa de las Américas se hayan formado auténticos ‘poblados’ de caravanas, algunos con vehículos en desuso y condiciones de insalubridad.

Caravanas, autocaravanas y otros vehículos estacionados como viviendas en el espacio público en el sur de Tenerife

Espacios sin condiciones mínimas

La denuncia viene motivada principalmente porque aseguran que los espacios en los que se han apostado no están habilitados ni equipados para estacionar o acampar. Están fuera de los campings privados y áreas municipales habilitados. En Arona, vecinos de zonas como el Rincón de Los Cristianos, La Graciosa o Paloma Beach han trasladado quejas por la ocupación del espacio público y la falta de salubridad. El grupo socialista asegura que estos vecinos no han recibido respuesta efectiva del gobierno local.

Crítica a la gestión municipal

El PSOE de Arona señala que esta realidad no es fruto de la casualidad, sino de la ausencia total de gestión y planificación por parte del gobierno tripartito del PP, Coalición Canaria y Vox. “En dos años no han habilitado ni un solo espacio destinado a este uso, no han aprobado una ordenanza específica y no han puesto en marcha ninguna medida real para ordenar este fenómeno itinerante”, denuncian las concejalas socialistas Raquel García y Mikaela Brito.

Las ediles destacan la paradoja de que tres concejales comparten la gestión del área de Seguridad y Espacios Públicos, pero no han impulsado ninguna actuación en este ámbito. Esto, aseguran, a pesar de las continuas demandas vecinales y de las propuestas planteadas por el PSOE en los plenos.

Entre las zonas más afectadas se encuentran la explanada del Depósito Municipal de Las Américas, en Los Cristianos. También Punta del Viento y varios tramos de costa, todos ellos desbordados por la falta de alternativas funcionales.

Convivencia

El Grupo Socialista insiste en que no se trata de rechazar las caravanas o autocaravanas, sino de regular su presencia para compatibilizarla con el descanso de los vecinos, la seguridad y la imagen turística del municipio. Para ello, reclaman la habilitación de áreas específicas con servicios adecuados, el establecimiento de normas claras y el control de su cumplimiento.

“Gobernar no es mirar para otro lado, es prever, ordenar, escuchar y actuar. Aquí se ha hecho todo lo contrario. La imagen de Arona y la convivencia vecinal están en juego”, subrayan Raquel García y Mikaela Brito.