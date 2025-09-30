Reclaman la construcción de un nuevo centro de salud al quedarse antiguo y al límite el consultorio médico actual de Tegueste

Los usuarios del centro médico de Tegueste, en Tenerife denuncian la situación del centro que atiende a más de once mil habitantes. Los usuarios y profesionales han denunciado la alarmante precariedad de sus instalaciones.

Video RTVC

La situación, descrita por un testigo como «tercermundista», ha puesto en jaque la seguridad y la accesibilidad de los pacientes. Especialmente de las personas con movilidad reducida, forzando al Ayuntamiento de Tegueste a buscar soluciones inmediatas y a largo plazo.

Baños inaccesibles y ascensores peligrosos

El foco principal de la denuncia radica en la incapacidad del centro para garantizar unas condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad. El testimonio de Ángel, cuyo padre se vio afectado, explicó ante Televisión Canaria la gravedad del problema: las sillas de ruedas no caben por la puerta de los baños. La falta de espacio no solo afecta a los usuarios de sillas de ruedas, sino que también dificulta el uso de los cubículos a cualquier persona, obligándolos a gestionarlo «con la puerta abierta o lo tienes un poco complicado».

Las deficiencias de diseño se extienden a los ascensores dentro del edificio. Presentan un riesgo debido a que su puerta «se cierra rápido», complicando el acceso seguro. Además, un médico del centro ha denunciado que el montacargas no cumple con las medidas de seguridad adecuadas para trasladar a pacientes en sillas de ruedas.

Un centro de salud que no da más

Fachada del consultorio de Tegueste en Tenerife / RTVC

Más allá de la cuestión de la accesibilidad, la infraestructura actual ha alcanzado su límite operativo. Tras años de servicio, el centro «ya no da más abasto para para ocupar todas las cosas que hay que hacerse» denuncian los profesionales y usuarios. La saturación de un centro concebido bajo estándares antiguos, sumada a las deficiencias estructurales, ha llevado a los vecinos de Tegueste a exigir «por dignidad» unas instalaciones seguras y accesibles.

La comunidad y los profesionales sanitarios coinciden en que la única solución viable es la construcción de un nuevo centro de salud que cumpla con los requisitos modernos de aforo, versatilidad y accesibilidad universal para una población en crecimiento.

La respuesta institucional

El Ayuntamiento de Tegueste ha reconocido la crítica situación y la necesidad urgente de una intervención. Si bien la construcción de un centro completamente nuevo requiere tiempo, la administración local ha asegurado que se van a mejorar las condiciones con obras inmediatas.

El objetivo de estas obras es «paliar» y evitar que «se vean afectados pues los servicios» y la atención a los ciudadanos, cubriendo la «necesidad tan urgente» hasta que se pueda materializar el proyecto definitivo. El plan a largo plazo pasa por la ubicación y construcción del nuevo consultorio médico en otro solar del municipio.