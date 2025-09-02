Denuncian sanciones a propietarios de apartamentos por disfrutarlos en vacaciones

La ASCAV considera que se trata de una estrategia de la Consejería de Turismo

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denunció este martes la imposición de sanciones a propietarios de apartamentos y bungalows por hacer uso de los mismos los fines de semana o en vacaciones, aunque no vivan en ellos ni los alquilen turísticamente.

Cartel de vivienda vacacional en Canarias. RTVC

Según analiza ASCAV, todo obedece a la estrategia de la Consejería de Turismo de «obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo«.

«Acoso y derribo» a los propietarios

Esta situación se suma a «la falaz e irreal expectativa» creada por el Gobierno de Canarias con el Decreto Ley 2/2025, que «se suponía iba a suspender las sanciones a los propietarios por no atenerse al uso turístico».

Según denuncia la asociación, sucede que «no se están suspendiendo porque se requiere que la totalidad del complejo cambie el uso a residencial, extremo absolutamente imposible dado que hace falta unanimidad de todos los propietarios».

Estas nuevas sanciones, en algunos casos de 2.500 euros, suponen «una vuelta de tuerca más en contra de los pequeños propietarios canarios que, tras una vida de esfuerzo y trabajo, aunando ahorros, pudieron comprar un apartamento en el sur de nuestras islas y lo único que buscan es un lugar donde descansar«.

Un «acoso y derribo» a los propietarios de apartamentos y bungalows a los que «no les permiten residir, ni alquilar vacacionalmente ni por larga temporada, ni usar de manera personal los fines de semana o en vacaciones», concluye ASCAV.