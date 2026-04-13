El Ayuntamiento regula la movilidad en los tramos afectados por el Rally Islas Canarias 2026 y establece un procedimiento específico para residentes entre el 13 y el 20 de abril

Deportes habilita canales para solicitar autorizaciones de acceso durante el Rally Islas Canarias 2026 / Telde, Ciudad Deportiva

Con motivo de la celebración de la 50ª edición del Rally Islas Canarias 2026, que tendrá lugar entre los días 23 y 26 de abril, en distintos municipios de Gran Canaria, y cuya parte del recorrido utilizará vías dentro de la ciudad de Telde. La Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, ha establecido un dispositivo especial para regular la movilidad en las vías del municipio afectadas por el recorrido de la prueba.

El área, dirigida por el concejal teldense Cristhian Santana Caballero, pone a disposición de la ciudadanía teldense diversos canales para la solicitud de autorizaciones de acceso a las zonas restringidas, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad del evento como la movilidad de los residentes.

Los tramos afectados comprenden las carreteras GC-130 (Cazadores–La Breña), GC-131 (Los Barros–La Dama) y GC-132 (barrio de Arenales). Estas vías permanecerán cerradas a partir de las 22:00 horas del sábado 25 de abril. Únicamente se permitirá la entrada y salida de residentes hasta las 04:30 horas. A partir de ese momento, quedará prohibido el tránsito hasta aproximadamente las 13:30 horas, coincidiendo con la celebración de los tramos cronometrados TC-15 y TC-17.

El tramo TC-15 se inicia en el municipio de Ingenio, a la altura de Aguas Toscal, y asciende por La Pasadilla hasta Cazadores. Posteriormente, desciende por la GC-130 en dirección a La Breña, continúa hasta el cruce con Los Barros, sigue por la GC-131 hasta su enlace con la GC-132 (Arenales) y finaliza en Las Vegas, en el municipio de Valsequillo. Por su parte, el tramo TC-17, con el mismo recorrido, dará comienzo a las 10:50 horas.

Como pedir la solicitud:

Las personas interesadas en obtener autorización podrán tramitar su solicitud entre el 13 y el 20 de abril de 2026 a través de los siguientes canales:

Por correo electrónico: eventosdeportivos@telde.es (adjuntando la documentación requerida).

IMPORTANTE: Asunto: Matrícula / Nombre de la persona que utilizará el vehículo

De forma presencial en las oficinas de la Concejalía de Actividad Física y Deportes (C/ Doctor Castro Ojeda, 10, San Juan), de lunes a viernes en horario de 07:30 a 13:30 horas.

Requisitos para la solicitud:

DNI de la persona solicitante.

Matrícula del vehículo.

Acreditación de residencia mediante alguno de los siguientes documentos: certificado de empadronamiento, titularidad de finca, recibo del IBI, recibo de agua o luz, o contrato de alquiler. En todos los casos, la documentación deberá reflejar el nombre de la persona solicitante.

DNI de las personas que utilizarán el mismo vehículo.

Entrega de acreditaciones:

Las autorizaciones se entregarán los días martes 21 y miércoles 22 de abril de 2026, en horario de mañana (07:30 a 13:30 horas) y tarde (15:30 a 18:30 horas), en la Concejalía de Actividad Física y Deportes (C/ Doctor Castro Ojeda, 10, San Juan).

En caso de recoger acreditaciones de otras personas, deberá mostrarse también su DNI y una autorización firmada.