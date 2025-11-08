El Perdoma busca su primer triunfo y mantenerse en la categoría ante un Rocasa Gran Canaria lanzado hacia la primera posición

Derbi canario entre Perdoma y Rocasa Gran Canaria / Balonmano Perdoma

En el partido correspondiente a la séptima jornada de la División de Honor Plata Femenina, grupo A, donde militan los equipos canarios de balonmano femenino, habrá un derbi canario entre el Perdoma y el Rocasa Gran Canaria que centrará la atención este domingo en La Orotava. El choque enfrentará a dos conjuntos con realidades opuestas: las tinerfeñas buscan su primera victoria de la temporada, mientras que las grancanarias llegan en plena forma y peleando por el primer puesto.

Habrá derbi el domingo a las 12:00 (hora canaria), en la cancha del Celestino Hernández del municipio tinerfeño de La Orotava, donde el Perdoma se medirá al Rocasa Gran Canaria. Será en un choque de rivalidad regional, con dos equipos que se conocen bien y que caminan por distintas metas, el Perdoma en puestos de descenso, con cero puntos, y las grancanarias en la zona alta.

Al Perdoma se le resiste el primer triunfo, y esperan con el apoyo de su afición plantarle cara al Rocasa Gran Canaria, que viene eufórico por su tercer puesto en la tabla.

Las grancanarias no han perdido, y están a dos puntos de Getasur y Cañiza, que tampoco conocen la derrota, en la cabeza de la tabla clasificatoria. El Rocasa Gran Canaria, necesita los dos puntos, para no perder de vista el primer puesto.

Se espera una gran afluencia de espectadores, en un derbi con dos equipos con objetivos distintos, el Rocasa con la mente puesta en un posible ascenso, y el Perdoma recién ascendido este año que busca lo antes posible la permanencia en la categoría.