El CV Emalsa Gran Canaria visita este sábado, 8 de noviembre, a las 18:00 (hora canaria) al Tenerife Libby’s La Laguna en el Pablos Abril

Derbi entre Tenerife Libby’s La Laguna y CV Emalsa Gran Canaria / Tenerife Libby’s La Laguna

Este sábado, 8 de noviembre, a las 18:00 (hora canaria) en el Pabellón Pablos Abril de Taco habrá un nuevo derbi canario en la quinta jornada de la Liga Iberdrola de voleibol. Para el Tenerife Libby’s La Laguna será su primer derbi canario de la temporada. Mientras que para el Emalsa Gran Canaria será su segundo derbi consecutivo, tras perder el pasado domingo ante el Heidelberg en el Arena.

El conjunto lagunero afronta este compromiso en la cuarta posición de la tabla. Las tinerfeñas llegan tras caer en tierras catalanas ante el DSV CV Sant Cugat, en un duelo que supuso su primera derrota del curso. Por su parte, las grancanarias ocupan la novena plaza, después de haber sido superadas en el derbi ante el Heidelberg-Volkswagen.

Declaraciones del entrenador del Tenerife Libby’s La Laguna

Guillermo Orduna, entrenador de la primera plantilla blanquiazul, analizó el trabajo realizado durante la semana previa al choque ante CV Emalsa Gran Canaria. “Venimos de perder nuestro primer partido de Liga, pero de las derrotas es de donde más se aprende. A partir de ahí se empiezan a corregir cosas para crecer y mejorar. En el último encuentro no pudimos cerrar los rallys largos; esta semana hemos trabajado sobre eso”, afirmó.

Sobre el rival comentó que “es un equipo que ha conformado una plantilla con buenos niveles de rendimiento en ataque. Eso es importante para un equipo que tiene su historia y que juega partidos importantes cada año. Ya tuvimos una primera toma de contacto en la pretemporada contra ellas y fue muy ajustado. Va a ser un partido disputado, que demandará mucha concentración y precisión por nuestra parte”.

Declaraciones del entrenador del CV Emalsa Gran Canaria

Avisa Juan Diego García, entrenador jefe del Olímpico, que el duelo se decidirá “por pequeños detalles”. Esos que ante el líder, la jornada pasada, decantó el derbi para las visitantes en un partido, sin embargo, muy igualado en todos sus parciales.

“Espero un partido bastante igualado, que es lo que estamos viendo y está siendo la tónica general de la Liga. Es un equipo que en su casa suele jugar bastante bien. Y espero que nuestro equipo sea un rival duro en ese partido”, añade un profesional onubense que conoce muy bien al rival que visita este sábado. Porque consiguió disputarle los títulos al Olímpico, además de hacer historia en la CEV Champions League con las laguneras al clasificarlas para la disputa de la fase de grupos.

El Emalsa irá con todo a la isla vecina para intentar sumar su primera victoria a domicilio. Un triunfo que le valga para escalar posiciones en una Liga Iberdrola más igualada que de costumbre este curso. “Estamos poco a poco mejorando. Están saliendo más cosas y durante más tiempo”, analiza un Juan Diego que espera que esa mejoría se pueda ver en Tenerife para tener opciones a llevarse el derbi.