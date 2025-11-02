Asimismo, la plataforma alerta de la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional en el Archipiélago

Derecho al Techo denuncia el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias/ RTVC

La plataforma Derecho al Techo denuncia el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias y la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional.

«Esta situación está siendo aprovechada por quienes, con fines especulativos, alquilan viviendas por habitaciones, obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la precariedad ajena», señala el colectivo.

Informa RTVC

Entre 400 y 600 euros por una habitación

Así, Derecho al Techo señala que en la isla de Gran Canaria «se observan ejemplos alarmantes de esta tendencia», donde se alquilan habitaciones por un precio de 400 euros al mes en adelante. El precio más barato que expone la plataforma es una habitación en Mogán por 400 euros y el más caro en Arucas por 600 euros.

«Estos precios, que se acercan al salario medio disponible de muchas personas trabajadoras, son un abuso y una vulneración del derecho a una vivienda digna«, aluden.

Asimismo, añaden que pagar entre 400 y 600 euros por una habitación «no puede considerarse una solución habitacional, sino una forma de explotación encubierta que enriquece a unos pocos, mientras expulsa a muchas personas de sus barrios y de su ciudad».