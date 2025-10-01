Desalojada una vivienda utilizada para la venta de drogas en Maspalomas

En la operación de la Policía Nacional se detuvo a un hombre, el segundo relacionado con venta de drogas en la misma vivienda de Maspalomas

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, procedieron al desalojo de una vivienda situada en la urbanización de “El Patronato” en San Fernando de Maspalomas por tráfico de drogas. Lo hicieron por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, que además autorizó la detención de su morador, un hombre que cuenta con un amplio historial delictivo.

Imagen de la droga intervenida/ Policía Nacional.

Alarma entre los vecinos

Esta vivienda ya tenía en alerta al vecindario porque sospechaban de lo que ocurría en su interior. Por su vinculación con el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana, ya había sido objeto de una operación en agosto. En esa ocasión finalizó con la detención de otro de los residentes, que ingresó en prisión por su implicación en la venta de sustancias estupefacientes.

En la actuación llevada a cabo este pasado 25 de septiembre, los agentes arrestaron a un segundo investigado.

Se trata de un varón que también se dedicaba al tráfico de drogas. Se incautaron de 114,68 gramos de heroína, 23,58 gramos de cocaína, 4.100 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y un teléfono móvil.

Desalojo definitivo

En esta ocasión la operación no terminó solo con la detención de uno de sus ocupantes, sino que se procedió al desalojo definitivo de los ocupantes del inmueble. Residían además en condiciones insalubres y sin los requisitos mínimos de habitabilidad e higiene.

Además, se elimina un punto de venta de drogas al menudeo que había generado una fuerte preocupación entre los residentes de la zona.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ésta, decretó su inmediato ingreso en prisión.