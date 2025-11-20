ES NOTICIA

Las personas que residen ilegalmente en el hotel Callao Sport deberán desalojarlo el 10 de diciembre

Redacción RTVC
Cerca de 200 personas viven de forma ilegal en el hotel Callao Sport pagando alquileres a mafias

Desde hace varios meses, alrededor de 200 personas residen de forma ilegal en las instalaciones del antiguo Grand Hotel Callao Sport, ubicado en el municipio tinerfeño de Adeje. Un complejo turístico que cerró sus puertas a finales del año 2020 debido a la situación económica provocada por la crisis del COVID-19 y que ha estado abandonado durante años.

El Juzgado de Arona ha anunciado que en la mañana del próximo 10 de diciembre deberán desalojar de forma voluntaria el inmueble, tras la petición realizada por el propietario. La mayoría de las personas que residen en el Hotel Callao Sport han afirmado que trabajan en comercios hosteleros y de restauración cercanos al complejo.

Las personas afectadas denuncian que resulta imposible acceder a una vivienda debido a los elevados precios de mercado en comparación con las nóminas que perciben. Por su parte, el Ayuntamiento de Adeje ha confirmado que está atendiendo los casos de todas las personas empadronadas que acuden a los servicios sociales, tratando de ofrecerles una «respuesta adecuada».

