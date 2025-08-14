Desaparecido un joven francés en Tenerife

Estaba de vacaciones en la isla cuando su familia le perdió la pista en una playa del norte de Tenerife, hace ya seis días

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de un joven francés de 20 años desaparecido, cuya familia le perdió la pista hace seis días, cuando pasaba sus vacaciones en Tenerife. La última vez que mantuvo contacto con sus familiares, Zidenine M. se encontraba en la playa de Almáciga.

El joven francés desaparecido estaba en la playa de Almáciga, en el norte de Tenerife en el momento de su desaparición

La madre del joven se ha trasladado a la isla para colaborar en la búsqueda, detallan a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Buscan a Zinedine M, un joven de 20 años desaparecido el 8 de agosto en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife. REMITIDA / HANDOUT por SOS DESAPARECIDOS



La asociación SOS Desaparecidos aporta su descripción física: 1,85 metros de estatura, complexión gruesa, pelo y ojos negros.

Antes de que se le perdiera el rastro vestía unas bermudas de color rosa y lucía una barba corta y perilla.

En caso de disponer de información se solicita contactar con el teléfono 868.286.726 o escribir a la dirección de correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.