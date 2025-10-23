La última vez que se vio a Yuleidi fue el 21 de octubre en la capital grancanaria

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de desaparición de Yuleidi P.S, una mujer de 48 años que se encuentra en paradero desconocido desde el 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción que facilita la asociación, la mujer mide entre 1,50 y 1,60 m de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y ondulado y ojos marrones.

En caso de poder aportar información sobre Yuleidi, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el 868 286 726 o a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es