Desarticula en Tenerife una red de trata con fines sexuales

Redacción RTVC
Tres mujeres trasladaban a las víctimas desde Venezuela y las forzaban a prostituirse en Puerto de la Cruz

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal en Tenerife dedicada a la trata de seres humanos, la inmigración ilegal y la prostitución coactiva. El grupo operaba en Puerto de la Cruz, donde explotaba a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Imagen de archivo | Policía Nacional

La investigación comenzó en enero, cuando los agentes detectaron que tres mujeres trasladaban a víctimas desde Venezuela hasta España con fines de explotación sexual y beneficios económicos. La red aprovechaba la situación precaria de las víctimas para controlarlas y someterlas.

Detenciones en Tenerife por trata de seres humanos

En julio, la Policía interceptó a una de las investigadas cuando intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur. Las otras dos habían huido a la península y fueron localizadas en Segovia.

Durante el operativo, los agentes realizaron entradas y registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y otro en Segovia. Allí intervinieron material informático y documentación clave.

Tras pasar a disposición judicial, dos de las detenidas ingresaron en prisión preventiva, mientras que una tercera quedó en libertad con cargos.

