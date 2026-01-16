Cinco detenidos de un grupo criminal que se dedicaba a la droga y más de 70.000 euros intervenidos en una operación de la Guardia Civil en Tenerife

Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de droga al menudeo en el sur de Tenerife. Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de droga al menudeo que operaba en el sur de Tenerife. En la operación se detuvieron cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 22 y 55 años, por delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación, iniciada a finales del pasado verano, permitió detectar un clan familiar con una estructura jerarquizada y funciones claramente definidas. El grupo utilizaba sofisticados sistemas de ocultación en vehículos y empleaba “vehículos lanzadera” para evitar controles policiales.

70.000 euros en efectivo

Durante seis registros realizados en Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Tacoronte, los agentes intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, cocaína, hachís, marihuana y MDMA, además de cinco vehículos, armas simuladas y diverso material para la preparación y distribución de la droga.

La operación fue desarrollada por la Policía Judicial de Playa de las Américas con el apoyo de varias unidades de la Guardia Civil y bajo la dirección judicial de Granadilla de Abona.