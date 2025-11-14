La Guardia Civil ha detenido a tres personas y se ha incautado de numeroso efectos para el cultivo y procesamiento del cannabis

Desarticulado en Tenerife un grupo criminal dedicado al cultivo indoor de plantas de cannabis.

Agentes de la Guardia Civil de Güímar, en Tenerife, han detenido a tres personas, varones de 37, 39 y 35, vecinos de Adeje, Arico y Arafo respectivamente, acusados de un delito de cultivo y/o elaboración de droga, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes inician una investigación al tener indicios de que se pudiera estar cometiendo los hechos ilícitos. Tras las pesquisas practicadas, recabar información y pruebas suficientes y con autorización judicial llevaron a cabo registros en dos viviendas.

En estos registros también participó el Grupo Cinológico de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Localizaron gran número de objetos destinados al cultivo y posterior procesamiento de las plantas de cannabis.

Imagen: Guardia Civil.

Conexión ilícita a la red eléctrica

Además comprobaron como ya las plantas habían sido recogidas y tratadas, localizando las mismas ya cortadas y separadas en bolsas para su posible venta.

Los acusados además tenían una conexión ilícita a la red eléctrica para no ver mermadas sus ganancias debido a la gran demanda eléctrica que generaba el material localizado en dicho laboratorio.

Para el desmontaje técnico de la maquinaria utilizada para el tratamiento de las plantas de cannabis se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Arafo.

A los detenidos, junto a las diligencias instruidas, se les remitió a la Autoridad Judicial competente.