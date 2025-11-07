La investigación comenzó el pasado año, con la detención en Barcelona del hermano del líder mundial de la organización criminal

La Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban una célula de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua” en España. Los arrestos han sido realizados en Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia.

Durante los cinco registros realizados durante el operativo, se han incautado diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi.

Distribución jerarquizada y transnacional

El operativo responde a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del líder de la organización a nivel mundial por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas.

Esta orden se interpuso por su presunta a participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en el país.

Durante esta investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

Miguel Gutiérrez / EFE

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional.

Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente transnacional.