En lo que va de año, un total de 14.690 personas migrantes han llegado de forma irregular al Archipiélago

Desciende la llegada de personas migrantes a Canarias un 63%. Fotografía: Europa Press

El último informe sobre inmigración irregular que publica este martes el Ministerio del Interior revela que, en lo que va de año, la llegada de personas migrantes que han llegado a Canarias de forma irregular ha descendido un 63%. Hasta el 15 de noviembre de 2025, han llegado al Archipiélago un total de 14.690 migrantes.

Esto refleja un pronunciado descenso con respecto al año anterior, en el que desde enero hasta mediados de noviembre de 2024 llegaron a las islas un total de 39.713 personas.

Con respecto al conjunto del país, en España han llegado un total de 31.742 migrantes, lo que se traduce en un 41,5% menos respecto al mismo periodo del pasado año.

Llegadas por vía marítima

El informe del Ministerio del Interior refleja que este año han llegado a Canarias un total de 236 embarcaciones. Esto es un un 59’8% menos que en 2024, cuando en el mismo periodo llegaron un total de 587 pateras.

Respecto a los datos relativos a todo el país, en España han llegado por vía marítima 28.362 migrantes, un 45’3% menos que en 2024, cuando se produjeron 51.849 llegadas.