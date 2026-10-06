Desde 2018 se han producido alrededor de 18.000 desahucios en Canarias

Los desahucios están relacionados en su mayoría con alquileres,no solo de viviendas, sino también de oficinas, locales y naves industriales

Un nuevo desahucio de varias familias está previsto este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. La convocatoria vuelve a situar en primer plano el problema de la vivienda, uno de los asuntos que marcará la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Descenso en Canarias

Los lanzamientos han descendido de forma notable en Canarias durante los últimos años. Desde 2018 se han producido alrededor de 18.000 en el archipiélago. La cifra incluye no solo viviendas, sino también locales, oficinas y naves industriales.

En estos ocho años, el número de lanzamientos ha caído alrededor de un 63 %. La mayoría de los procedimientos registrados afectan a inquilinos.

Derecho al Techo pide actuar contra los grandes tenedores

Pese al descenso de las cifras, Derecho al Techo advierte de que los desahucios continúan produciéndose y reclama nuevas medidas en materia de vivienda. El colectivo defiende que la vivienda deje de tratarse como un bien de mercado. También insiste en la necesidad de legislar contra los grandes tenedores.

Paula Núñez, portavoz de Derecho al Techo, sostiene que el descenso de los datos no significa que haya desaparecido el problema de las familias que pierden su vivienda.

El sector inmobiliario reclama seguridad jurídica

El sector inmobiliario plantea el problema desde otra perspectiva. Denuncia la situación de los propietarios que dejan de recibir el alquiler y considera que existe una falta de protección frente a los impagos.

Maurizio Cattarossi, portavoz de ACEGI en Santa Cruz de Tenerife, reclama medidas que aporten mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Colectivos sociales y representantes del sector coinciden, pese a sus diferentes planteamientos, en el protagonismo que tendrá la vivienda durante los próximos meses. Todo apunta a que será uno de los asuntos centrales de las elecciones generales del 29 de noviembre.