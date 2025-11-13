ES NOTICIA

Desmantelada una red dedicada al tráfico de menores migrantes entre Canarias y Francia

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La Policía Nacional ha detenido a once personas en Lanzarote, Gran Canaria y Madrid

La Policía Nacional ha procedido a la detención de once personas por presunto tráfico de menores migrantes. Las detenciones se llevaron a cabo en Lanzarote, Gran Canaria y Madrid, desmantelando así un grupo que presuntamente se dedicaba a facilitar el traslado a Francia de niños y adolescentes llegados en patera a las islas, que desaparecían de sus centros de acogida.

La operación policial se llevó a cabo después de que se denunciase la desaparición de trece menores que se encontraban en un centro de acogida de Arrecife, en Lanzarote. También se sumó la denuncia por desaparición de otro menor que se hallaba en un recurso de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Los hechos se produjeron entre los meses de mayo y noviembre de 2025.

