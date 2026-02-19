El SEPRONA investiga a un hombre por fabricar y comercializar mezclas químicas altamente tóxicas sin ningún tipo de control sanitario o industrial

La Guardia Civil de Gran Canaria investiga a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y colectiva tras descubrir una actividad ilegal de fabricación de productos químicos. La operación se desarrolla en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde el investigado elaboraba y comercializaba sustancias peligrosas sin poseer las autorizaciones pertinentes, poniendo en riesgo tanto a la ciudadanía como al entorno natural.

La intervención comenzó cuando los agentes del SEPRONA detectaron una actividad clandestina de fabricación y distribución de mezclas químicas, concebidas principalmente como desinfectantes y biocidas. Ante la gravedad de los hallazgos, la Guardia Civil coordinó sus esfuerzos con el Servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias para evaluar el impacto real de esta producción ilícita en la salud de la población.

Un riesgo directo para el sector alimentario

Las pesquisas confirman que el responsable carecía de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, así como de licencia de actividad o registro industrial. Sin embargo, esto no impidió que introdujera las mezclas en el sector agroalimentario, saltándose todos los controles sanitarios obligatorios y careciendo de las fichas de seguridad que exige la ley para proteger a los consumidores finales.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizó las muestras y certificó la peligrosidad de los productos para la salud humana y el medio ambiente. Estos resultados científicos obligaron a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para frenar la distribución de unas sustancias que ya circulaban por el mercado sin garantías.

Instalaciones deficientes y materias corrosivas

Los agentes comprobaron que la fabricación se realizaba en un local que presentaba un estado muy deficiente y carecía de cualquier medida de seguridad. En este entorno insalubre, el investigado manipulaba materias primas altamente peligrosas como ácido nítrico, sosa cáustica y ácido sulfúrico, además de insecticidas y herbicidas, sin contar con la infraestructura mínima necesaria para su manejo seguro.

La actividad vulneraba múltiples normativas europeas y nacionales, incluyendo el incumplimiento de los reglamentos sobre etiquetado (CLP) y fichas de datos de seguridad (REACH). Como consecuencia directa, la Guardia Civil procedió al precinto de las instalaciones y remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital grancanaria, imputando al responsable por los delitos cometidos.