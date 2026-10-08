La Policía Nacional detiene a tres personas en Tenerife e interviene drogas, cuatro armas, 33 cartuchos de escopeta y 16.190 euros en efectivo

Desmantelado un punto de venta de drogas en Puerto de la Cruz, Tenerife. Policía Nacional

La Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ha desmantelado un punto de venta de crack y cocaína en la zona centro de Puerto de la Cruz y ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

La investigación permitió determinar que los arrestados actuarían de forma coordinada en la distribución de sustancias estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, cuando los agentes localizaron y detuvieron a los tres investigados en distintos puntos de la isla.

Se intervinieron armas y drogas

Posteriormente, y con autorización judicial, se realizaron dos registros en sus domicilios con la colaboración de guías caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Durante los registros se intervinieron un arma de fuego con su cargador, un dispositivo de descargas eléctricas, una defensa extensible, 33 cartuchos de escopeta y unos grilletes, además de 2,5 gramos de MDMA, 31 gramos de marihuana, 69 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína y 53 gramos de crack.

Los agentes también localizaron 16.190 euros en efectivo. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial y el principal investigado ingresó en prisión.