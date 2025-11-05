La autorización del ayuntamiento permite el desmantelamiento del 1% de la superficie total de la central térmica

Puerto del Rosario da luz verde al desmantelamiento parcial de la central térmica de Las Salinas. Fotografía: Ayto. Puerto del Rosario

El ayuntamiento de Puerto del Rosario ha resuelto favorablemente la licencia urbanística solicitada por Endesa para el desmantelamiento parcial del 1% de la central térmica de Las Salinas, localizada en el barrio de El Charco.

La autorización permite la retirada del grupo denominado Gas Móvil 1 y se ha otorgado tras la presentación por parte de Endesa de toda la documentación técnica y administrativa solicitada. Esto también incluye el pago de las tasas municipales.

El expediente se encontraba pendiente del informe por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), relativo a la servidumbre aeronáutica necesaria para usar grúas móviles durante la ejecución de los trabajos. A pesar de ello, el ayuntamiento de Puerto del Rosario manifiesta que ha resuelto su parte en «tiempo récord» y de forma favorable, condicionando el comienzo de los trabajos a la obtención del informe de la AESA.

Avance significativo hacia el desmantelamiento total

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado que “este es un paso importante, aunque sea el primero, hacia el desmantelamiento total de la central térmica». El regidor municipal afirmó que «desde el consistorio seguimos firmes en nuestro compromiso con la reubicación definitiva de esta instalación fuera del casco urbano y la regeneración de la zona de El Charco”.

De Vera ha hecho hincapié en que «el ayuntamiento ya ha puesto suelo municipal a disposición para facilitar esa reubicación en un emplazamiento adecuado, dando continuidad a la hoja de ruta consensuada en el pleno municipal».

El ayuntamiento de Puerto del Rosario recuerda que el comienzo de las obras deberá notificarse con al menos diez días de antelación, una vez obtenida la autorización de la AESA, conforme a lo establecido en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.