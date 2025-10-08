ES NOTICIA

Desmantelan un punto de venta de cocaína y hachís en Arona

Pedro Javier Yanes Rivero
Pedro Javier Yanes Rivero

Se incautaron 728 gramos de cocaína, 3638 gramos de hachís y 11.000 euros en efectivo

La Policía Nacional desmanteló un punto de venta de cocaína y hachís establecido en la zona de Ten-Bel en el municipio tinerfeño de Arona. Los dos detenidos han ingresado en prisión como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Desmantelan un punto de venta de cocaína y hachís en Arona / Imagen cedida por la Policía Nacional

En el marco de una investigación, los agentes recibieron informaciones sobre los sospechosos que se dedicaban presuntamente a la venta de diferentes tipos de sustancias estupefacientes en su vivienda ubicada en esta localidad.

Ingreso en prisión

Tras una laboriosa investigación, los agentes recopilaron una serie de indicios incriminatorios contra los detenidos, por lo que, tras obtener la oportuna autorización judicial, entraron y registraron el inmueble mencionado.

Los investigadores detuvieron a ambos por un presunto delito de tráfico de drogas y confiscaron 728 gramos de cocaína, 3.638 gramos de hachís, 11.000 euros en efectivo, una navaja y un vehículo.

Posteriormente, los detenidos se pusieron a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su ingreso en prisión.

