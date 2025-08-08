Tres personas fueron detenidas y se incautaron crack, cocaína y más de 2.000 euros en efectivo de un punto de venta de droga en el barrio de Cuestapiedra, en Santa Cruz de Tenerife

Imagen de los efectos incautados por la Policía Nacional tras la desarticulación del punto de venta de droga

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de Cuestapiedra, en Santa Cruz de Tenerife, en una operación que se saldó con la detención de tres personas y la incautación de crack, cocaína y más de 2.000 euros en efectivo.

La investigación comenzó tras recibir informaciones sobre la posible existencia de un foco de venta de droga que operaba desde el interior de dos viviendas y en sus alrededores. Durante varias semanas se recopilaron indicios que permitieron obtener la autorización judicial para realizar un registro simultáneo en ambos inmuebles.

Además, en la intervención los agentes incautaron 68 gramos de crack, 82 gramos de cocaína y 2.075 euros en efectivo. Por su parte, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente acusados de un presunto delito de tráfico de drogas.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desactivado un importante foco de distribución de sustancias estupefacientes en Cuestapiedra y reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.