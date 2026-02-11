El cuerpo autonómico reforzará la seguridad en 26 eventos multitudinarios durante los meses de febrero y marzo

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) pondrá en marcha un ambicioso dispositivo especial de seguridad para proteger las fiestas de carnaval en casi todo el archipiélago. Los agentes vigilarán un total de 26 eventos programados entre febrero y marzo, actuando en cabalgatas, conciertos y actos de día donde la concentración de personas aumenta el riesgo de incidentes.

Este operativo funcionará mediante una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las distintas Policías Locales. El objetivo principal se centra en reforzar la vigilancia y la prevención en las fechas más críticas del calendario festivo, garantizando que la masiva afluencia de público no comprometa el orden público.

Un equipo multidisciplinar por tierra y aire

Para cubrir estas celebraciones, la Policía Autonómica movilizará una media de diez agentes por dispositivo, aunque esta cifra aumentará hasta los 22 efectivos en los actos más concurridos. El despliegue incluye especialistas del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), Seguridad Ciudadana y la unidad de Guías Caninos.

La tecnología también jugará un papel crucial gracias al Grupo de Operaciones Aéreas, que supervisará las multitudes mediante el uso de drones. Además, el Grupo de Menores vigilará la protección de los más jóvenes, si bien el GROPE asumirá la mayor parte de los servicios coordinados durante estas semanas.

Gran Canaria encabeza el volumen de servicios

La presión policial se distribuirá de forma estratégica, aunque Gran Canaria concentrará el mayor esfuerzo con la cobertura de 14 actos. Los agentes estarán presentes en municipios clave como Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas, Mogán, Gáldar o Arucas, entre otros puntos de la isla que esperan una asistencia récord.

Por su parte, La Palma contará con presencia policial en cinco celebraciones, repartidas entre Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y El Paso. En Tenerife, el cuerpo desplegará efectivos en tres grandes eventos, focalizando su actividad en la capital tinerfeña y en el municipio de Santiago del Teide.

El resto de las islas también recibirán apoyo autonómico para sus fiestas locales. En La Gomera se cubrirán dos citas en Valle Gran Rey, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura la policía participará en un evento por isla, concretamente en Tías y Tuineje.